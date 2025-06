Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gebäudebrand in Offenbach, hoher Sachschaden

Stadt Offenbach (ots)

Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache für einen Brand einer Doppelhaushälfte in der Birkenlohrstraße (100er Hausnummer) in Offenbach am Main am Samstagabend, 21. Juni, gegen 21:50 Uhr. Die Hausbewohner konnten selbstständig das Gebäude verlassen und kamen mit dem Schrecken davon. Vorsorglich erfolgte durch eintreffende Rettungskräfte eine Untersuchung auf mögliche Rauchgasvergiftung, was sich jedoch nicht bewahrheitete. Aufgrund der starken Rauchentwicklung während des Brandes, wurden die Anwohner aufgefordert Türen und Fenster zu schließen. Die Feuerwehr konnte um 22:30 Uhr "Feuer aus" melden und beendete nach Nachlöscharbeiten gegen 23:40 Uhr ihren Einsatz. Das Haus ist zurzeit unbewohnbar; das Erdgeschoss ist abgebrannt, das Obergeschoss verraucht und die Fassade teilweise in Mitleidenschaft geraten. Der Schaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Offenbach am Main, 22.06.2025, RENKER, PvD

