POL-OF: Motorraddieb festgenommen

Hanau - Maintal (ots)

Gegen 18.15 Uhr wurde gestern eine weiße Yamaha mit Hanauer Kennzeichen in der Nürnberger Straße in Hanau entwendet. Nur kurze Zeit später zog der Dieb die Aufmerksamkeit von Zeugen und der Polizei auf sich. Er fuhr ohne Helm bis nach Maintal und nahm es während der Fahrt mit den Verkehrsregeln nicht so genau. Nach mehreren Rotlicht- und Geschwindigkeitsverstößen wurde er schließlich in Maintal im Bereich der Kennedystraße in Richtung Frankfurt von der Polizei angehalten. Da der Langfinger zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte und mutmaßlich unter dem Einfluss von berauschenden Substanzen stand, musste er den weiteren Abend auf dem Polizeirevier Hanau verbringen. Dort wurde dem 22-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 in Verbindung zu setzen.

Offenbach am Main, 21.06.2025, Nicole Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

