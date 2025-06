Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannte zündeten Anhänger mit Reifen an; Täter wurde gestört und floh

Hanau und Schöneck (ots)

1. Unbekannte zünden Anhänger mit Reifen an: Zeugenaufruf - Hanau

(mmü) Unbekannte haben am Mittwochvormittag einen mit Reifen beladenem PKW-Anhänger in Klein-Auheim angezündet. Der Anhänger war am Fahrbahnrand der Siemensstraße abgestellt. Derzeitigen Erkenntnissen nach, wurde der Brand absichtlich herbeigeführt. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte telefonisch unter der 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei.

2. Täter wurde gestört und floh: Zeugensuche! - Schöneck / Oberdorfelden

(fg) Ein Unbekannter hielt sich am frühen Donnerstagmorgen zwischen 0.30 und 1 Uhr unberechtigt auf einem Grundstück in der Straße "Taunusblick" im Bereich der 30er-Hausnummern auf, brach unter anderem zwei Gartenschuppen auf und entwendete zwei Benzinkanister sowie zwei Starkstromkabel. Zudem beabsichtigte der etwa 1,80 Meter große Mann von schlanker Statur einen Wohnwagen aufzuhebeln, wurde jedoch durch zwei darin schlafende Personen gestört. Der Täter floh daraufhin und ließ seine Beute außerhalb des Grundstücks zurück. Der unbekannte Mann, der bei seiner Tat videografiert wurde, hatte dunkle sowie kurze Haare und trug eine schwarze Gesichtsmaske; er war mit einem weißgrauen Jogginganzug mit schwarzen dunklen Streifen bekleidet. Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

