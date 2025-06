Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mutmaßlicher Ladendieb durch Angestellte und Kunden dingfest gemacht

Langenselbold (ots)

(lei) Der mutmaßliche Diebstahl mehrerer Feuerzeuge war ganz offensichtlich keine zündende Idee eines 41-Jährigen, gegen den nun unter anderem wegen Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt wird.

Der Frankfurter hatte am Mittwochabend, gegen 19.35 Uhr, einen Einkaufsmarkt in der Ringstraße betreten und dort, so der Vorwurf, zwölf der kleinen Gegenstände eingepackt. Als er damit den Laden ohne Bezahlung der Ware verlassen wollte, sprach ihn eine Mitarbeiterin an, woraufhin er sie an den Händen gepackt haben soll, um sie zu Boden zu bringen. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen.

Kunden und Passanten bekamen die Situation mit und halfen der Mitarbeiterin die Person bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Diese erhob dann die Personalien des Tatverdächtigen. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten unter anderem mehrere Energydrinks, die er laut Videoaufnahmen kurz zuvor von einem angrenzenden Getränkemarkt entwendet haben soll. Mehrere Anzeigen sind nun die Folge für ihn.

Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06183 91155-0 nun um Kontaktaufnahme von den helfenden Kunden und Passanten, da deren Personalien noch nicht erhoben wurden.

