POL-PDKH: Auffahrunfall mit fünf Leichtverletzten

Bad Kreuznach (ots) - Am 25.11.2024 überfuhr gegen 08:15 Uhr ein 25-jähriger ungarischer Führer eines Lastkraftwagens die rotlichtzeigende Lichtsignalanlage am Bahnübergang zur Pfingstwiese in Bad Kreuznach. Noch während der Querung des Bahnübergangs senkten sich die dortigen Schranken und touchierten hierbei ...

