POL-PDKH: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Roxheim - L236 (ots) - Am 25.11.2024 kam es gegen 07:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung von drei Personenkraftwagen. Die Fahrzeuge befuhren hintereinander die K51, von Roxheim kommend in Fahrtrichtung der Einmündung zur L236. An der dortigen Einmündung hielt der vorausfahrende 36-jährige PKW-Führer, auf Grund der dortigen Beschilderung, ordnungsgemäß an. Die dahinter fahrende 33-jährige ...

