POL-OF: Mehrere Verletzte bei Brand eines Motorrades vor Mehrfamilienhaus

Langen (ots) - (lei) Bei einem offenbar tragischen Badeunfall am Langener Waldsee ist am Donnerstagabend ein 22-Jähriger ums Leben gekommen. Für den Mann kam trotz sofort eingeleiteter Reanimation jede Hilfe zu spät. Der 22-Jährige, so die bisherigen polizeiliche Erkenntnisse, war mit Freunden zu Besuch an dem See, als er gegen 17 Uhr vermisst wurde. Eine ...

