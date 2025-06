POL-OF: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Gelnhausen (ots) - (cl) In den frühen Morgenstunden kamen zwei junge Männer bei einem schweren Verkehrsunfall in Gelnhausen ums Leben. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 25-jähriger Audi-Fahrer gegen 3 Uhr mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit die Straße "Am Galgenfeld" in Richtung Hallenbad. An der Kreuzung zur Freigerichter Straße soll er eine rote Ampel missachtet und die Kreuzung überquert haben. Dort ...

