Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 75.000 Euro Schaden bei Brand eines Schuppens

Langenselbold (ots)

(lei) Rund 75.000 Euro Sachschaden, so die erste Einschätzung, sind bei einem Feuer am Mittwochnachmittag in der Oberdorfstraße entstanden. Kurz vor 15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Schuppen alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand des Anbaus, der auch auf das dazugehörige Fachwerkgebäude übergriff, rasch löschen. Warum das Feuer ausbrach ist noch unklar und soll nun durch die Brandermittler geklärt werden. Verletzt wurde niemand.

