POL-OF: Nach Unfall auf der Autobahn 66: Fahrer verletzt und hoher Schaden - Reparaturarbeiten an Brückengeländer dauern an

Steinau an der Straße (ots)

(lei) Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 66 zwischen den Anschlussstellen Steinau und Schlüchtern-Süd am heutigen Mittwochnachmittag (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6058366) liegen weitere Informationen vor:

Der 59 Jahre alte Fahrer des Porsche erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, mit denen er kurz darauf in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Nach ersten Erkenntnissen war der aus dem Raum Aschaffenburg stammende Mann gegen 13.40 Uhr auf der Autobahn 66 in Richtung Fulda unterwegs, als er aus noch weitgehend unklarer Ursache auf der Autobahnbrücke die Kontrolle über seinen 911 Carrera verlor, zunächst über mehrere Meter die Mittelschutzplanke streifte und dann in Höhe der Überführung über die Landesstraße 3179 mit der rechten Schutzplanke sowie einem Brückengeländer kollidierte. Anschließend kam das Auto auf dem Standstreifen zum Stehen.

Durch den Anstoß wurde das Brückengeländer aus der Verankerung gerissen und fiel in Teilen auf die darunter durchführende Landesstraße 3179. Weitere Teile hingen von der Brücke herab. Während der Aufräumarbeiten musste die Autobahn teil- und die Landesstraße vollgesperrt werden. Der Verkehr auf der Autobahn lief während der Einsatzmaßnahmen über die linke Fahrspur und rief einen kilometerlangen Rückstau hervor.

Der Porsche, an dem bei dem Alleinunfall mutmaßlich Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 200.000 Euro beziffert.

Die Polizei prüft nun erste Hinweise, wonach möglicherweise ein Reifen an dem Unfallwagen geplatzt sein könnte. Die provisorischen Reparaturarbeiten an der Leitplanke und dem Brückengeländer dauern derweil an, dürften jedoch voraussichtlich noch am Abend zum Abschluss kommen.

