Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei junge Männer nach Verkehrsunfall verstorben

Gelnhausen (ots)

(cl) In den frühen Morgenstunden kamen zwei junge Männer bei einem schweren Verkehrsunfall in Gelnhausen ums Leben.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 25-jähriger Audi-Fahrer gegen 3 Uhr mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit die Straße "Am Galgenfeld" in Richtung Hallenbad. An der Kreuzung zur Freigerichter Straße soll er eine rote Ampel missachtet und die Kreuzung überquert haben. Dort stieß der Audi frontal in die Seite eines geparkten Lastwagens.

Der Audi-Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und verstarben noch an der Unfallstelle. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

Offenbach, 19.06.2025, Pressestelle, Christopher Leidner

