Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lorup/Börger - Zwei Scheunenbrände am Samstagabend

Lorup/Börger (ots)

Am Samstagabend mussten Feuerwehr und Polizei zu Bränden in Lorup und Börger ausrücken. Gegen 21:15 Uhr geriet aus bisher ungeklärter Ursache eine Scheune an der Straße Tichelpäcke in Lorup in Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Die Scheune brannte nahezu vollständig aus. Neben etwa 100 Strohballen befanden sich rund 45 Rinder in der Scheune, von denen nach ersten Erkenntnissen 18 Tiere verendeten. Außerdem wurden die in der Scheune gelagerten Maschinen erheblich beschädigt. Der Schaden wird derzeit auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Ein weiterer Brand ereignete sich gegen 23:00 Uhr an der Straße Nordkamp in Börger. Ein Schuppen mit rund 250 Strohballen geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Glücklicherweise wurde auch hier niemand verletzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Insgesamt waren die Feuerwehren aus dem Umkreis mit 17 Fahrzeugen und 103 Einsatzkräften am Abend im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden besteht, ist derzeit noch unklar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell