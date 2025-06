PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Betrüger beißen bei Königsteinern auf Granit +++ Auto zerkratzt +++ Totalschaden bei Verkehrsunfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Betrüger beißen bei Königsteinern auf Granit, Königstein, Dienstag, 10.06.2025

(da)Am Dienstag bissen Telefonbetrüger bei den Königsteinerinnen und Königsteinern auf Granit. Über den Tag hinweg gingen in vielen Haushalten Anrufe von vermeintlichen Polizeibeamten ein. Sie wollten den Angerufenen weismachen, dass sich in der Nachbarschaft Einbrecher befänden und man nun sein Hab und Gut schützen müsse. Selbstverständlich handelte es sich bei den Anrufern nicht um Polizeibeamte und auch keine Einbrecher machten die Straßen unsicher. Es handelte sich vielmehr wieder einmal um eine Form des Telefonbetrugs. Die Königsteiner Bürgerinnen und Bürger ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und legten auf. Insgesamt wurden bei der Polizei sechs Anzeigen wegen versuchten Betrugs aufgenommen; die tatsächliche Anzahl der Anrufe dürfte jedoch weit höher sein. Auch wenn hier alles gut gegangen ist, noch einmal der Hinweis: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten ist es nicht unhöflich, einfach aufzulegen, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter loszuwerden. Die Betrüger erreichen durch eine geschickte Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder ihre hochwertigen Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Auto zerkratzt,

Neu-Anspach, Rudolf-Selzer-Straße, Montag, 09.06.2025, 19.30 Uhr bis Dienstag, 10.06.2025, 14.20 Uhr

(da)Unbekannte haben zwischen Montagabend und Dienstagmittag in Neu-Anspach ein Auto zerkratzt. Ein schwarzer Audi Q2 stand von 19.30 Uhr bis 14.20 Uhr am Straßenrand der Rudolf-Selzer-Straße, als die Täter die Beifahrerseite mit einem scharfkantigen Gegenstand zerkratzten. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0.

3. Totalschaden bei Verkehrsunfall,

Landesstraße 3041 bei Friedrichsdorf (Köppern), Dienstag, 10.06.2025, 18.40 Uhr

(da)Am Dienstagabend kam es auf der Landesstraße 3041 zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Gegen 18.40 Uhr fuhr eine 67-jährige Frau mit einem blauen Opel die Köpperner Straße entlang, um an der Einmündung zur "Lochmühle" auf die L 3041 aufzufahren. Beim Einbiegen missachtete sie jedoch die Vorfahrt eines weißen VW, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Diese erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf insgesamt rund 23.000 Euro geschätzt. Der 62-jährige VW-Fahrer zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell