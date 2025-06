PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Körperverletzung nach Fußballspiel in Königstein +++ Diebstähle aus Pkw in Bad Homburg und Steinbach +++ versuchte Diebstähle von Kleinkrafträdern in Oberursel +++ Körperverletzung in Neu-Anspach

Gefährliche Körperverletzung im Rahmen eines Fußballspieles Tatort: Königstein, Falkensteiner Straße, Sportplatz Tatzeit: Samstag, den 07.06.2025, 14:55 Uhr

Bei einem Fußballspiel (einer Königsteiner und einer Groß-Gerauer Mannschaft) kam es unmittelbar nach Beendigung der Partie zu einer Gruppenbildung auf beiden Vereinsseiten. In diesem Rahmen schlug der 17-jährige Beschuldigte, ein Angehöriger des Gastvereins in Funktion des Linienrichters, mehrfach mit einer Linienrichter-Fahne in Richtung der Beteiligten der Heimmannschaft. Dabei wurden ein 18-jähriger Spieler, sowie der 42-jährige Co-Trainer der Heimmannschaft leicht am Kopf verletzt. Bei Eintreffen der Polizei hatten sich die Streitenden bereits getrennt und teilweise entfernt.

Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei in Königstein unter Telefon 06174/92660 zu melden.

Diebstahl aus Handtasche

Tatort: Oberursel, Vorstadt Tatzeit: Freitag, 06.06.2025, zwischen 14:00 Uhr und 14:45 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in einem Drogeriemarkt den Geldbeutel einer 77-jährigen Dame. Dieser befand sich in der Handtasche der Geschädigten, welche wiederum in ihrem Einkaufswagen lag.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Oberursel unter Telefon 06171/62400 zu melden.

Einbruchsdiebstahl aus Pkw

Tatort: Bad Homburg, Friedberger Straße, Parkplatz Waldfriedhof Tatzeit: Freitag, 06.06.2025, zwischen 13:20 und 13:40 Uhr

Ein unbekannter Täter schlug die Scheibe der Heckklappe eines roten Audi ein. Die Hutablage wurde angehoben und die im Kofferraum befindliche Geldbörse wurde entwendet. Der Sachschaden und der Wert des Diebesgutes betragen zusammen etwa 1.000 Euro.

Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Tatort: Steinbach, Praunheimer Weg Tatzeit: Donnerstag, 05.06.2026, 00:53 Uhr

Die unbekannten Täter öffneten den unverschlossenen grauen VW des 43-jährigen Geschädigten aus Steinbach und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Sie verließen die Tatörtlichkeit ohne Diebesgut. Die Tat wurde videografiert und die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Person 1: männlich, dunkle Daunenjacke mit hellen Ärmeln und Kapuze, Jogginghose, Turnschuhe mit reflektierendem Anteil, Person 2: männlich, Kappe mit Aufdruck, dunkle Trainingsjacke, helle Jogginghose, dunkle Sneaker.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Oberursel unter Telefon 06171/62400 zu melden.

Versuchter besonders schwerer Fall des Diebstahls von Kleinkraftrad Tatort: Oberursel, Ruppertshainer Straße Tatzeit: Freitag, 06.06.2025 um 21:15 Uhr

Mindestens zwei unbekannte Täter versuchten mittels Herausbrechens der Zündschlösser und Brechens der Lenkersperren zwei Kleinkrafträder der Geschädigten zu entwenden. Aus unbekannten Gründen unterließen sie ihr weiteres Tatvorhaben und entfernten sich von der Tatörtlichkeit.

Die beiden unbekannten Täter können durch Zeugen wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 16 Jahre alt, dunkel gekleidet.

Mögliche weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Oberursel unter Telefon 06171/62400 zu melden.

Pkw zerkratzt

Tatort: Usingen, Neuer Marktplatz Tatzeit: Samstag, 07.06.2025, zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr

Am Samstagnachmittag wurde auf dem Parkplatz des Edeka Marktes ein schwarzer Seat zerkratzt. Der oder die unbekannten Täter beschädigten eine Tür der Beifahrerseite des Pkw. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Usingen unter der Telefonnummer 06081/92080 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung

Tatort: Neu-Anspach, Bahnhofstraße 47 Tatzeit: Sonntag, 08.06.2025, zwischen 00:10 Uhr und 02:55 Uhr

In der Nacht zu Sonntag kam es zwischen zwei jungen Männern bereits auf dem Pfingstturnier in Neu-Anspach zu Streitigkeiten. Die Beiden trafen sich vor der Volksbank in Neu-Anspach wieder. Infolge weiterer Streitigkeiten schlug der unbekannte Täter den 18-jährigen Geschädigten, wobei dieser im Gesicht leicht verletzt wurde. Der Täter flüchtete über die Raiffeisenstraße in unbekannte Richtung.

Beschreibung:

männlich, ca. 170 cm, ca. 17-18 Jahre, normale Statur, dunkle, lockige Haare, bekleidet mit weißem T-Shirt, dunkler Jeans, schwarzer Bauchtasche

Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Usingen unter der Telefonnummer 06081/92080 in Verbindung zu setzen.

