Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Einbruch in Baustelle - Werkzeuge entwendet.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitagvormittag und Samstagnachmittag (23./24.05.2025) auf bisher unbekannte Weise über ein Fenster in ein Wohnhaus an der Friedrich-Ebert-Straße ein, welches gerade saniert wird und entwendeten mehrere Werkzeuge. Unter dem Diebesgut befanden sich eine Bohrmaschine der Marke Makita, ein Vorschlaghammer, Schraubendreher und Zangen. Hinweise zu dem Vorfall werden an das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 erbeten.

