POL-LIP: Detmold. Einbruchversuch in Lagerhalle.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (22./23.05.2025) versuchten unbekannte Täter in die Lagerhalle einer Firma an der Dahlbrede einzubrechen. Sie hebelten ein Wandstück der Halle auf, drangen ein, aber entwendeten keine Gegenstände. Sollten Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090.

