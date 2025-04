Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW Brand in Hagenow

Rostock (ots)

Am 26.04.2025 kam es in Hagenow gegen 03:40 Uhr aufgrund eines brennenden PKW zu einem gemeinsamen Einsatz der Feuerwehr und der Polizei. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, brannte bereits ein weiterer PKW. Durch den schnellen Einsatz der Kameraden der Feuerwehr Hagenow konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Fahrzeuge verhindert werden. Eine Gefährdung für Gebäude oder Wohnhäuser bestand zu keinem Zeitpunkt. Eine konkrete Brandursache ist nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht bekannt. Die beiden komplett ausgebrannten Fahrzeuge wurden zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt und durch einen Abschlepper geborgen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. B. Nebel Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell