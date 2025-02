Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach versuchtem Wohnungseinbruchsdiebstahl in Quierschied-Fischbach

Polizei sucht mit Video nach Zeugen

Saarbrücken/Quierschied (ots)

Am Mittwoch, 07.08.2024, versuchten gegen 02:00 Uhr nachts bislang fünf unbekannte Personen in ein Haus in der Mittelstraße im Quierschieder Ortsteil Fischbach einzubrechen. Eine am Haus installierte Alarmanlage löste aus und vertrieb die Täter. Die Polizei setzt nun auf die Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand des Fachdienstes für Wohnungseinbruchsdiebstahl begaben sich zunächst drei Unbekannte zur Haustür des Anwesens, wo sie wenige Sekunden verweilten und sich umschauten. Kurz danach begaben sie sich wieder zur Straße, wobei ein Tatverdächtiger mit seinem Handy mehrfach ein Lichtsignal in Richtung der Quierschieder Straße abgab. Hiernach entfernten sie sich von der Tatörtlichkeit.

Zwei Minuten später erschienen zwei weitere Personen am Eingangsbereich des Anwesens. Beim Versuch ein Loch in das Türblatt der Hauseingangstür zu bohren, löste die Alarmanlage aus. Die zwei Unbekannten flüchteten hieraufhin in Richtung Mittelstraße.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können oder sonstige, verdächtige Wahrnehmungen im Tatzusammenhang festgestellt haben, sich unter der 0681/962-2133 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen. Für Hinweise kann auch die Onlinewache des Landespolizeipräsidiums genutzt werden (www.onlinewache.saarland.de).

