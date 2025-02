Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach der gestrigen Begegnung 1. FC Saarbrücken gegen Hannover 96

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Im Nachgang zur gestrigen Fußballbegegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Hannover 96 wurde ein 35-jähriger Saarbrücker durch einen Schlag mit einer Flasche schwer am Kopf verletzt. Die Polizei setzt nun auf die Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gestern Abend gegen 18:45 Uhr vor der Sportklause im Bereich der Ziegelstraße in Saarbrücken zu einer Auseinandersetzung, als ein 35-Jähriger und dessen Begleiter an einer dort befindlichen Fangruppe vorbei wollten. Hierbei schlug ein bislang unbekannter Tatverdächtiger aus der Gruppe heraus mit einer Flasche gegen den Kopf des Saarbrückers und verletzte ihn schwer. Anschließend schlug er noch auf den Verletzten mehrfach ein, wobei auch Schläge in Richtung des Bekannten des Mannes gingen und diesen leicht verletzten. Hiernach entfernte sich die Gruppe von der Tatörtlichkeit in teils unbekannte Richtung.

Trotz einer schnell vorliegenden Personenbeschreibung zu einem möglichen Tatverdächtigen konnte dieser im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden.

Personenbeschreibung Tatverdächtiger:

- männlich - ca. 40-50 Jahre - ca. 180 cm groß - kräftige Statur (über 100 kg) - Glatze - dunkle Oberbekleidung - dunkle Jeans - war vermutlich in Begleitung einer Frau unterwegs

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder sonstige, verdächtige Wahrnehmungen im Tatzusammenhang festgestellt haben, sich unter der 0681/962-2133 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen. Für die Hinweise kann auch die Onlinewache des Landespolizeipräsidiums genutzt werden (www.onlinewache.saarland.de).

Die Ermittlungen dauern an.

