POL-HG: Einbrecher am Werk +++ Fernseher aus Lagerhalle gestohlen +++ Mehrere Diebstähle aus PKW

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher am Werk,

Kronberg im Taunus, Viktoriastraße, Freitag, 06.06.2025, 03:00 Uhr,

(jr)Am frühen Freitagmorgen stiegen zwei Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Kronberg ein.

Gegen 03:00 Uhr bemerkten Zeugen zwei Einbrecher auf der Flucht aus einem Haus in der Viktoriastraße. Diese hatten sich zuvor vermutlich durch ein eingeschlagenes Fenster im ersten Obergeschoss Zugang zum Haus verschafft. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Diebe gelangten so an Handtaschen und Schmuck.

Danach ergriffen sie die Flucht in verschiedene Richtungen, bis sie unerkannt verschwanden. Die Täter waren beide zwischen 170 cm und 180 cm groß, dunkel bekleidet mit Kapuzen. Sie führten beide einen grauen Rucksack mit sich.

Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 2.500 EUR.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06174 / 9266 - 0 um Hinweise.

2. Diebstahl aus Lagerhalle - Fernseher gestohlen, Oberursel, Zimmersmühlenweg, Mittwoch, 04.06.2025, 13:30 Uhr bis Donnerstag, 05.06.2025, 09:15 Uhr,

(jr)Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen wurden aus einer Oberurseler Lagerhalle mehrere Fernseher gestohlen.

Wie der Polizei am Donnerstagmorgen bekannt wurde, hatten sich Diebe widerrechtlich Zugang zu einer Lagerhalle im Zimmersmühlenweg verschafft und dort diverse Fernseher gestohlen. Die bislang unbekannten Täter entfernten sich im Anschluss an die Tat in unbekannte Richtung. Die Höhe des Diebesguts wird auf ca. 4.200 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06171 / 6240 - 0 um Hinweise.

3. Einbruch in Wohnung,

Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, Mittwoch, 04.06.2025, 18:20 Uhr,

(jr)Einbrecher verschafften sich am Mittwochabend Zugang zu einer Bad Homburger Wohnung.

Vermutlich gegen 18:20 Uhr gelangten die bislang unbekannten Täter in eine Wohnung in der Louisenstraße, indem sie die Wohnungstür mit einem Werkzeug aufhebelten. In der Wohnung erbeuteten die Diebe Bargeld aus einer Handtasche und ergriffen anschließend die Flucht in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 100 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 um Hinweise.

4. Mehrere Diebstähle aus PKW,

Kronberg im Taunus, Ricarda-Huch-Straße, Albanusstraße, Oberhöchstädter Straße, Mittwoch, 04.06.2025, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 05.06.2025, 09:00 Uhr,

(jr)Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen erbeuteten Diebe aus drei teils unverschlossenen Fahrzeugen in Kronberg diverse Wertgegenstände.

In der Ricarda-Huch-Straße gelangten Diebe auf bislang unbekannte Weise in das Fahrzeuginnere eines schwarzen VW Tiguan und stahlen hier Münzgeld und ein Ladekabel für ein Mobilgerät.

In der Albanusstraße geriet ein grauer Audi A3 in das Visier von Dieben. Durch die Unbekannten wurde der vermutlich unverschlossene PKW geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Hierbei erbeuteten die bislang unbekannten Täter einen Fahrzeugschlüssel.

Im dritten Fall gingen Diebe einen grauen VW Arteon in der Oberhöchstädter Straße an. Der vermutlich unverschlossene PKW wurde durch die Unbekannten durchsucht, es wurden nach jetzigem Stand aber keinerlei Wertgegenstände entwendet.

In allen Fällen flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto liegen - auch nicht "nur kurz"! Alles, was sichtbar ist, wird zur Einladung für Diebe.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06174 / 9266 - 0 um Hinweise.

