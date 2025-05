Polizei Hagen

POL-HA: Polizei stellt 23-jährigen Unfallverursacher nach Flucht

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 23-jähriger Fahrer beging in der Nacht auf Sonntag (04.05.2025) eine Verkehrsunfallflucht, konnte anschließend jedoch dank der Hinweise eines aufmerksamen Zeugen in der Nähe des Unfallorts angetroffen werden. Der junge Mann war unter dem Einfluss von Alkohol gefahren.

Etwa gegen 0.30 Uhr fuhr der 23-Jährige mit seinem Suzuki Swift auf der Augustastraße in Richtung Minervastraße. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einem Sprinter der Marke Mercedes-Benz, der in einer Parkbox abgestellt wurde. Der Klein-Lkw mit offener Ladefläche wurde erheblich beschädigt. Anschließend setzte der junge Mann seine Fahrt fort. Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei und gab Hinweise zu dem Tatfahrzeug. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung sowie vor Ort angestellte Ermittlungen erzielten ein positives Ergebnis: Die Einsatzkräfte konnten den ebenfalls stark beschädigten Suzuki Swift des Unfallverursachers an der Einmündung der Minervastraße / Ewaldstraße feststellen und den Halter an seiner Wohnanschrift antreffen.

Der 23-Jährige machte einen alkoholisierten Eindruck auf die Beamten. Zudem gab er an, dass er zuvor mit Freunden in der Innenstadt Alkohol getrunken hatte. Die Beamten führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der mit fast 2 Promille positiv verlief. Die Einsatzkräfte nahmen den jungen Mann mit zur Polizeiwache, wo ihm zur weiteren Beweisführung eine ärztliche Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten sie seinen Führerschein sicher und untersagten ihm bis auf Weiteres das Führen von Kraftfahrzeugen. Durch den Unfall ergab sich an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen gegen den 23-Jährigen dauern an. (rst)

