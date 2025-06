PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Polizeilicher Infostand samt Fahrradcodierung bei Feuerwehrfest

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeilicher Infostand samt Fahrradcodierung bei Feuerwehrfest Oberursel, Bommersheim, Kalbacher Straße, Sonntag, 29.06.2025, 10 bis 18 Uhr

(da)Die Polizeistation Oberursel ist am 29. Juni mit verschiedenen Aktionen sowie einer Fahrradcodierung beim 100-jährigen Jubiläum der Feuerwehr Oberursel-Bommersheim vertreten. Die Feuerwehr Bommersheim feiert ihr 100-jähriges Bestehen zwischen 10 und 18 Uhr in den Straßen rund um das Feuerwehrhaus an der Kalbacher Straße. An einem polizeilichen Infostand stehen Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Oberursel für Gespräche zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es einen Rauschparcours mit Rauschbrille, einen Reaktionstest mit Blazepods sowie die Möglichkeit, das eigene Fahrrad kostenlos codieren zu lassen. Bei dieser Codierung wird eine individuelle Kennung in den Rahmen des Rades graviert, die verschlüsselte Informationen über den Eigentümer enthält. Ein Aufkleber, der über der Gravur angebracht wird, lässt direkt erkennen, dass das Fahrrad codiert ist. Neben dem Effekt, potenzielle Diebe abzuschrecken, bietet die Codierung die erhöhte Chance, Bestohlenen ihr entwendetes Fahrrad zurückbringen zu können. Für die Codierung werden außer dem Fahrrad der Personalausweis und der Eigentumsnachweis (zum Beispiel die Rechnung) benötigt. Bei Leasingrädern muss zusätzlich eine Einverständniserklärung des Leasinggebers vorliegen. Bei Pedelecs oder E-Bikes bitte die Batterieschlüssel nicht vergessen. Fahrräder mit Carbonrahmen oder anderen speziellen Rahmenvarianten sind aufgrund ihrer Materialeigenschaften für eine Codierung nicht geeignet. Es wird darauf hingewiesen, dass die Herstellergarantie bei neuen Fahrrädern durch das Einstanzen erlöschen kann. Machen Sie sich diesbezüglich am besten im Vorfeld bei Ihrem Fahrradhersteller kundig. Es wird außerdem empfohlen, vor dem Besuch der Aktion zu Hause die Rahmennummer des Rades mit der Nummer auf der Rechnung abzugleichen. Erfahrungsgemäß stimmen diese nicht immer überein, sodass eine Codierung in solch einem Fall nicht stattfinden kann.

