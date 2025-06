PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Diebstahl aus Gaststätte +++ Fahrzeugscheibe eingeschlagen und Münzgeld entwendet +++ Alkoholisiert mit dem PKW unterwegs

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Diebstahl aus Gaststätte,

Kronberg im Taunus, Friedrich-Ebert-Straße, Dienstag, 03.06.2025, 15:19 Uhr bis 16:55 Uhr,

(jr)Am Dienstagnachmittag entwendeten Unbekannte aus einer Kronberger Gaststätte eine Geldbörse.

Zwischen 15:19 Uhr und 16:55 Uhr entwendete ein Täter aus einer Gaststätte in der Friedrich-Ebert-Straße ein Geldbeutel mit Bargeld aus einer Schublade im Tresenbereich des Restaurants. Der bislang unbekannte Täter nahm den Geldbeutel unerkannt an sich und flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung. Wie die Täter in die Gaststätte gelangten ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter folgender Rufnummer: 06174 / 9266 - 0, um Hinweise.

2. PKW-Scheibe eingeschlagen und Münzgeld entwendet, Bad Homburg v. d. Höhe, Mühlweg, Dienstag, 03.06.2025, 14:40 Uhr bis 15:35 Uhr,

(jr)Am Dienstagnachmittag schlug ein Unbekannter die Beifahrerscheibe eines PKWs in Bad Homburg v. d. Höhe ein und entnahm das im Innenraum befindliche Münzgeld.

Zwischen 14:40 Uhr und 15:35 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe eines im Mühlweg geparkten weißen VW Sharan ein. Im Anschluss durchsuchte der Täter den Innenraum und entnahm einen geringen Betrag Münzgeld aus der Mittelkonsole.

Der Täter flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto liegen - auch nicht "nur kurz"! Alles, was sichtbar ist, wird zur Einladung für Diebe.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter folgender Rufnummer: 06172 / 120 - 0, um Hinweise.

3. Betrunken mit dem PKW unterwegs,

Weilrod, Limburger Straße/Eckstraße, Dienstag, 03.06.2025, 20:05 Uhr,

(jr)Einer aufmerksamen Streife der Polizeistation Usingen fiel am Dienstagabend eine 41-Jährige Fahrzeugführerin in Weilrod auf, welche offensichtlich nicht in der Lage war ihren PKW sicher zu führen.

Im Zuge einer durchgeführten Kontrolle in der Limburger Straße erhärtete sich bei den Kollegen der Verdacht, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein von der Frau freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest lieferte einen Wert von 4,14 Promille.

Die Fahrzeugführerin wurde anschließend zur Polizeistation Usingen gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt - sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

