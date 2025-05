Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Während die Hauseigentümer im Garten beschäftigt waren, gelang es bisher Unbekannten am Donnerstag (15.5.) in ein Haus an der Diebrocker Straße einzudringen. Gegen 11.00 Uhr gingen die Eigentümer durch ihre Terrassentür in den Garten und dieser kurze Zeitraum genügte den bisher Unbekannten, um das Haus zu betreten und auf der Suche nach Diebesgut zu durchsuchen. Sie nahmen diverse Schmuckstücke, darunter auch einen Ehering und eine Diamantkette an sich. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, um Hinweise unter 05221/8880.

