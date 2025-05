Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besondere Versammlungslage - Informationen rund um die Aufzüge in Herford - Achtung Verkehrsbeeinträchtigung

(um) In Herford finden am Wochenende mehrere Versammlungen im Innenstadtbereich statt. Es werden über den Tag verteilt Aufzüge über verschiedene Innenstadtstraßen durch mehrere demonstrative Aktionen beeinträchtigt sein. Polizeiliche Einsatzkräfte werden in dem näheren Bereich der Straßen um den Bahnhof für alle Bürgerinnen und Bürger deutlich bemerkbar sein und dort für Sicherheit sorgen. Alle polizeilichen Einsatzkräfte sind für sie ansprechbar. Die Polizei gewährleistet dabei die friedliche Ausübung des Grundrechts der Versammlungsfreiheit und beachtet dabei den hohen Stellenwert dieses Grundrechts. Die Polizei bietet aus diesem Einsatzanlass eine besondere Kontaktmöglichkeit für Bürgerinnen und Bürger per E-Mail und Telefon an. Der Bürgerservice der Polizei rund um die Versammlungen am 17.05.2025 ist unter Tel. 05221/888-1616 oder per E-Mail an buergertelefon.herford@polizei.nrw.de zu erreichen. Bei Fragen können Sie ab heute (Freitag, 16.05.2025) den Bürgerservice der Polizei unter den o.g. Erreichbarkeiten kontaktieren. Über den Tag verteilt wird es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in den Straßen rund um den Bahnhof kommen, da die Versammlungslagen mit einer großen Teilnehmer- bzw. Personenanzahl den Bewegungsraum brauchen. Die Polizei ist dabei bestrebt die Verkehrsbeeinträchtigungen auf das mögliche Mindestmaß zu beschränken. Zusätzlich weisen wir daraufhin, dass die Stadt Herford Halteverbotszonen eingerichtet, die es zu beachten gilt. Im Einzelnen wird dazu noch informiert. Bitte verfolgen Sie die Meldungen im Internet bzw. den Medien. Es wird empfohlen, wen möglich im Innenstadtbereich Herford am Samstag die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Die bevorstehenden/stattfindenden demonstrativen Aktionen sind eine Herausforderung für alle Bürgerinnen und Bürger und für die Polizei. Die in Kooperationsgesprächen vereinbarten Aufzugswege und Kundgebungsorte stellen einen Kompromiss zwischen den unterschiedlichen Interessen der Demonstrierenden und der Allgemeinheit dar. Die Kooperationen konnten abschließend gestern Abend erfolgreich vereinbart werden. Die Polizei hat sich umfangreich vorbereitet und wird alles tun, um friedlichen Protest zu schützen und für die Sicherheit der friedlichen Versammlungsteilnehmenden und Unbeteiligter zu sorgen. Gegen gewaltbereite und Gewalttätige wird die Polizei einschreiten und Straftaten konsequent verfolgen. Die Polizei appelliert: Stehen Sie für die Demokratie ein und demonstrieren sie auch bei aller Emotionalität immer ausschließlich friedlich. Hinweise zum Verhalten gibt das Faltblatt der Präventionsstelle der Polizei mit dem Thema "Friedlich Demonstrieren ist ihr Grundrecht". Die Informationen dazu können Sie hier herunterladen. Link: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/231-friedliches-demonstrieren-ist-ihr-grundrecht/

