Polizei Duisburg

POL-DU: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug - Polizei sucht Zeugen

Duisburg/NRW/Hessen/Niedersachsen (ots)

In der Zeit zwischen März und September 2024 erlangte ein bislang Unbekannter mehrere tausende Euro, indem er mit mehreren duplizierten EC-Karten Geld von mehreren Konten abhob. Die Kartendaten erlangte er mit dem sogenannten "Skimming"-Verfahren. Der Täter ist nicht nur in Duisburg aktiv gewesen, sondern auch in Essen, Oberhausen, Gelsenkirchen, Mettmann, Bochum, Wesel, Dorsten, Neuss, Ratingen, Düsseldorf, Herne, Kassel (Hessen), Braunschweig (Niedersachsen) und Garbsen (Niedersachsen).

Hier der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/165125

Wenn Sie Angaben zu der Identität des Mannes machen können, melden Sie sich bitte bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 32 unter der Rufnummer 0203 2800.

Zur Info: Der englische Begriff "Skimming" bedeutet "Abschöpfen" oder "Absahnen" und steht für eine Betrugsmethode, bei der versucht wird, illegal elektronische Daten von Kredit- oder Girokonten (Debitkarten) an Bankautomaten oder Terminals auszuspähen.

Hier kommen drei Tipps gegen Skimming:

1. Nie Karte und PIN gemeinsam aufbewahren 2. Keine Geldautomaten nutzen, die einem seltsam vorkommen 3. PIN-Eingabe immer mit der freien Hand schützen

Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ec-und-kreditkartenbetrug/

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell