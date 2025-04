Polizei Duisburg

POL-DU: Bruckhausen: Öffentlichkeitsfahndung nach Geldabhebung - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am 1. Oktober 2024 hob ein bislang Unbekannter unerlaubt eine hohen vierstelligen Bargeldbetrag von einem fremden Konto an zwei verschiedenen Bankautomaten ab. Der 23-jährige Kontoinhaber erhielt in seinem Urlaub einen Anruf seiner Hausbank, dass es zu einer unautorisierten Transaktion auf seinem Konto gekommen sei. Der junge Mann erstattete nach seiner Rückkehr bei der Polizei eine Strafanzeige.

Das Kriminalkommissariat 31 nahm die Ermittlungen auf und sucht nun anhand einer Öffentlichkeitsfahndung Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können.

Hier der Link zum Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/165063

Wenn Sie Angaben zu der Identität des Mannes machen können, melden Sie sich bitte bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell