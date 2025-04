Polizei Duisburg

POL-DU: Meldung der Autobahnpolizei - A 59 bei Duisburg - Verfolgungsfahrt endet mit zwei Festnahmen - Fahrer ohne Führerschein und unter Einfluss von Betäubungsmitteln - Urkundenfälschung

Düsseldorf/Duisburg (ots)

Ereigniszeit: Mittwoch, 09. April 2025, 01:22 Uhr

Nach einer Verfolgungsfahrt konnte heute Nacht eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizeiwache Moers einen Kleintransporter stoppen. Die daraufhin zu Fuß flüchtenden Insassen wurden mit Hilfe der Duisburger Polizei kurze Zeit später festgenommen. Kein Führerschein, der Konsum von Betäubungsmitteln, Urkundenfälschung und der illegale Aufenthalt in Deutschland waren mutmaßliche Fluchtgründe. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen halb Zwei in der Nacht wollten Beamte der Autobahnpolizeiwache Moers auf der A 59 bei Duisburg-Ruhrort einen in Richtung Dinslaken fahrenden VW Crafter aufgrund seiner auffälligen Fahrweise kontrollieren. Trotz eindeutiger Anhaltezeichen beschleunigte der Fahrer und flüchtete ins Duisburger Stadtgebiet. Dort missachtete er mehrere rotlichtzeigende Ampeln und verursachte beinahe einen Unfall mit einem weiteren Pkw. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der August-Thyssen-Straße stoppte der Transporter abrupt und der Fahrer sowie der Beifahrer setzen ihre Flucht zu Fuß fort. Der Beifahrer wurde von den verfolgenden Polizisten eingeholt und festgenommen, der Fahrer kurze Zeit später durch schnell alarmierte Beamte der Duisburger Polizei. Beim 22-jährigen, marokkanischen Fahrer ergaben sich Hinweise, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, sowie den VW Crafter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Weiterhin waren die angebrachten Kennzeichen auf einen anderen Pkw zugelassen und wurden somit missbräuchlich genutzt, was eine Urkundenfälschung darstellt. Zu guter Letzt ergaben Ermittlungen, dass der Marokkaner und der 28-jährige, marokkanische Beifahrer sich unerlaubt in Deutschland aufhalten. Rückführungen in das Herkunftsland werden mit Unterstützung des Ausländeramtes geprüft.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell