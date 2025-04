Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Sicher in die Camping-Saison: Polizei zieht erfolgreiche Bilanz bei Fahrzeugwiege-Aktion

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Duisburger Camperinnen und Camper hatten am Sonntag (6. April) erstmalig die Möglichkeit, ihre Wohnmobile und Wohnwagen kostenfrei auf dem Parkplatz an der MSV-Arena wiegen zu lassen. Die Polizei wollte den Campern nicht nur ein sicheres Gefühl für ihre Reise mitgeben, sondern auch dafür sorgen, dass sie mit einem rundum gut vorbereiteten Fahrzeug in die Reisesaison starten können.

Rund 60 Fahrzeuge wurden bei strahlendem Sonnenschein gewogen. Dabei gab es nur in zwei Fällen einen kleinen Anlass zur Sorge, da der Ladezustand der Fahrzeuge beanstandet wurde. Doch die Mängel konnten direkt vor Ort behoben werden. Unterstützt wurde das Team der Duisburger Polizei dabei von erfahrenen Kollegen der Polizei Mettmann, die nicht nur bei der Fahrzeugwaage unter die Arme griffen, sondern auch mit wertvollen technischen Beratungen zur Seite standen.

Neben der Wiege-Aktion hatten die Bürger auch die Gelegenheit, sich zu verschiedenen Sicherheitsthemen rund um das Thema Camping beraten zu lassen. Hierbei standen Experten der Verkehrsunfall- und Kriminalprävention zur Verfügung und gaben wertvolle Tipps zu Themen wie Verkehrssicherheit, Einbruchschutz für Reisemobile sowie der sicheren Befestigung von Ladung und Gasflaschen.

Der Tag war nicht nur eine Gelegenheit zur Sicherheitsüberprüfung, sondern brachte auch ein paar amüsante Momente mit sich: Ein Camper wollte seine Frau wiegen lassen - mit viel Humor, versteht sich - und ein Autofahrer wollte seinem Fiat 500 ebenfalls ein Wiege-Erlebnis gönnen, da er den Angaben auf seinem Fahrzeugschein nicht ganz traute. Auch solche außergewöhnlichen Anfragen wurden natürlich freundlich und professionell behandelt.

Die Polizei Duisburg wünscht einen sicheren Start in die Reisesaison.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell