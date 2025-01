POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Schwerte (ots) - Am Samstag (25.01.2025) kam es zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Schwerte-Geisecke. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt in ein Einfamilienhaus "Am Wiesenberge". Ob etwas entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de ...

