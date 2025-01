Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Wohnhaus

Bergkamen (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Freitag (24.01.2025) gegen 22:45 Uhr in ein Wohnhaus in der Lessingstraße eingedrungen.

Der Täter schlug ein Fenster ein um sich Zutritt zu verschaffen. Er wird wie folgt beschrieben:

- ca. 180 cm groß - stabile Statur - schwarz gekleidet - Parka - Mütze

Ob etwas entwendet wurde ist bislang unklar.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell