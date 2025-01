Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Täter nach Geschäftseinbrüchen in Kamener Innenstadt ermittelt

Kamen (ots)

Die Polizei Kamen ermittelt wegen des dringenden Tatverdachts des Einbruchdiebstahls gegen einen 26-jährigen algerischen Staatsbürger aus Kamen. Ihm wird vorgeworfen in der Nacht vom 24.01.2025 auf den 25.01.2025 in einen Kiosk in Kamen eingebrochen zu haben.

Durch Zeugenhinweise konnte der 26-Jährige am 25.01.2025 in seiner Wohnung durch die Polizei angetroffen und festgenommen werden. Hierbei wurde zudem umfangreiches Beweismaterial sichergestellt.

Der 26-Jährige wurde daher am 25.01.2025 auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Im Rahmen von Ermittlungen konnte ein weiterer Tatverdächtiger identifiziert werden, welcher in der Nacht vom 20.01.2025 auf den 21.01.2025 gewaltsam in ein Mobilfunkgeschäft an dem Willy-Brandt-Platz eingedrungen ist (https://unna.polizei.nrw/presse/kamen-einbruch-in-ein-geschaeft-am-willy-brandt-platz).

Hierbei handelt es sich um einen 26-jährigen Syrer aus Kamen. Der 26-Jährige wurde durch Videoaufzeichnungen gefilmt und konnte so ermittelt werden.

Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls zu.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell