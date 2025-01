POL-UN: Selm - Einbruch in Einfamilienhaus in Bork

Schwerte (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitag (24.01.2025), 16.30 Uhr auf Samstag (25.01.2025), 03.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei im Bahnhof von Schwerte. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Wer kann sachdienliche Hinweise zur Tatnacht geben? Diese bitte an die Polizei in Schwerte: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an ...

mehr