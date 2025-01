POL-UN: Bergkamen - Bürgersprechstunde mit Polizeihauptkommissar Dirk Preker und Polizeihauptkommissarin Beate Kohlhas

Werne (ots) - Am Freitag (24.01.2025) kam es um 07:30 Uhr auf der Stockumer Straße, Ecke Hansaring zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Autofahrer aus Werne befuhr die Stockumer Straße in Fahrtrichtung Werne. An der Kreuzung zum Hansaring beabsichtigte er nach rechts in den Hansaring abzubiegen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer 56-jährigen Radfahrerin aus Werne, welche die Stockumer Straße in gleicher ...

mehr