Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Böbingen/BAB65 - Unfälle durch Schnee und Glätte

Böbingen/BAB65 (ots)

Der Wintereinbruch wurde am frühen Sonntagmorgen gleich zwei Fahrern zum Verhängnis. So verlor gegen 04:16 Uhr ein 21-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße in der Hauptstraße in Böbingen auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Verkehrsschild.

Als ein 46-Jähriger Neustadter gegen 04:30 Uhr die BAB65 von Neustadt kommend in Fahrtrichtung Landau befuhr, verlor dieser in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Mittelleitplanke.

In beiden Fällen entstand glücklicherweise nur Sachschaden.

