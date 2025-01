Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrräder vorm Schwimmbad entwendet - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Nachmittag stellten zwei 13jährige ihre Fahrräder am Hallenbad in Arnstadt in einem Fahrradständer ab. Nur einer der Beiden sicherte sein Rad mittels Schloss durch das Vorderrad am Fahrradständer. In der Zeit von 13:00 Uhr bis ca. 15:15 Uhr nahmen sich ein odere mehrere Täter den beiden Fahrrädern an.

Es handelte sich um ein schwarz-blaues (Wert ca. 200 Euro) und ein neongelbes Mountainbike (Wert ca. 600 Euro) der Marke Conway. Das Vorderrad des neongelben Mountainbikes blieb im Fahrradständer angeschlossen zurück. Das schwarz-blaue Mountainbike wurde im Rahmen der Anzeigeaufnahme im Nahbereich, allerdings ohne Vorderrad, aufgefunden. Es ist somit davon auszugehen, dass der oder die unbekannten Täter das Vorderrad für das höherwertige neongelbe Fahrrad nutzten, um dieses "weiterhin entwenden" zu können.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0002444/2025 entgegen. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell