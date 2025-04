Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Autofenster eingeschlagen - Festnahme

Duisburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (3. April, 01:17 Uhr) rief ein aufmerksamer Zeuge die Polizei in die Mittelstraße. Dort hätten zwei Männer die Scheibe eines weißen Transporters eingeschlagen. Danach seien sie in einem weißen VW Caddy geflüchtet. Die Beamten suchten den Nahbereich ab und konnten schließlich den Wagen sowie die beiden Tatverdächtigen ausfindig machen.

Die Männer rumänischer Staatsangehörigkeit (29, 41) führten Einbruchswerkzeuge, einen Schraubendreher und ein Messer mit sich. Die Beamten brachten die Männer ins Polizeigewahrsam. Der polizeibekannte 41-Jährige wurde gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft, sein vermutlicher Komplize muss sich mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

