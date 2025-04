Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Verkehrsdienst kontrolliert Schwerlastverkehr

Duisburg (ots)

Polizisten des Verkehrsdienstes der Polizeibehörden Oberhausen, Krefeld und Duisburg führten am Donnerstag (3. April) in der Zeit von 8:30 bis 13 Uhr Schwerlastverkehrs-Kontrollen auf einem Parkplatz an der Alsumer Straße/Heckershof durch.

Die Verkehrsexperten kontrollierten neben der Ladungssicherung, den Lenk- und Ruhezeiten und dem technischen Zustand der Fahrzeuge auch die Fahrtauglichkeit der Lastwagenfahrer. Dabei deckten sie den einen oder anderen Verstoß auf.

Die Beamten stellten bei einem LKW-Fahrer eine Geschwindigkeitsüberschreitung von über 20 Stundenkilometern fest, als sie den Fahrtenschreiber des Lastkraftwagens auslasen und ahndeten diesen Verstoß sofort.

Ein weiterer Fahrer, der mit einem 40 Tonner mehrere Tonnen von Baumaterialien in Big Packs zu seinem Zielort chauffieren wollte, unterließ es, die Ladung entsprechend zu sichern - obwohl die erforderlichen Möglichkeiten vorhanden waren. Er erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und musste seine Ladung zur Weiterfahrt noch vor Ort sichern.

Der Fahrzeugführer eines Kranunternehmens konnte eine erforderliche Ausnahmegenehmigung für das Gewicht seiner Ladung nicht vorweisen und muss sich nun auch mit einem Verfahren auseinandersetzen. Insgesamt kontrollierten die Amtsträger rund 60 Fahrzeuge, leiteten 12 Verfahren wegen mangelnder Ladungssicherung und zehn wegen Verstößen gegen Sozialvorschriften ein.

