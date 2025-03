Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zusammenstoß zwischen Pkw und alkoholisiertem Radfahrer

Warendorf (ots)

Am Freitag (14.03.2025) kam es in Beckum am Kreisverkehr Paterweg / Mühlenweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-Jähriger aus Bad Sassendorf befuhr mit seinem Pkw den Kreisverkehr und beabsichtigte diesen an der Ausfahrt zum Paterweg zu verlassen. Ein 45-jähriger Beckumer beabsichtigte den Paterweg an der dortigen Verkehrsinsel, aus Richtung Mühlenweg kommend, auf seinem Fahrrad zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Radfahrer unter der Wirkung von Alkohol stand. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Radfahrer ein. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro.

