POL-WAF: Oelde. Alkoholisierter Fahrradfahrer fährt gegen geparkten Transporter

In der Nacht zum Samstag (15.03.2025) um 01.50 Uhr kam es in Oelde-Lette auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Ahlener befand sich in seinem in einer Haltebucht geparkten Ford Transit. Ein 19-jähriger Oelder befuhr mit seinem Fahrrad die Hauptstraße in Richtung Oelde. Er prallte gegen das Heck des geparkten Fahrzeugs. Hierbei entstand leichter Sachschaden (circa 600 Euro). Die Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der junge Mann unter Alkoholeinwirkung stand. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Oelder ein.

