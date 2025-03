Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Verunfallten Pkw zurückgelassen und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (13.03.3025) um 07.25 Uhr kam es in Sassenberg an der Einmündung Ostmilter Straße (K 18) / K 51 / Steinkamps Heide zu einem Verkehrsunfall. Eine Zeugin meldete der Polizei, dass an der Örtlichkeit ein Pkw auf einer Wiese stehen würde. Am Fahrzeug sollten sich zwei Personen befinden. Als Polizisten an der Unfallstelle eintrafen, konnten sie niemanden dort antreffen. Ein stark beschädigter Pkw stand auf einer Wiese gegenüber der Ostmilter Straße. Das Fahrzeug war augenscheinlich aus Richtung Milte gekommen und an der Kreuzung geradeaus in Richtung Steinkamps Heide gefahren. Diese verpasste der Fahrer allerdings und fuhr in die Wiese. Dort prallte das Fahrzeug gegen einen Anhänger mit einer Hinweistafel. Der Anhänger wurde dabei zerstört. Die von der Zeugin beobachteten Personen flüchteten vor Eintreffen der Polizei. Bei den Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass das Fahrzeug zuvor in Sassenberg entwendet worden war. Der Pkw wurde daher durch ein Unternehmen sichergestellt. Eine der beiden Personen wird folgendermaßen beschrieben: Circa 1.85 Meter groß, ungefähr 30 Jahre alt, hochstehende Haare, afrikanischer Phänotyp. Wer hat im Nahbereich des Unfallortes verdächtige Personen beobachtet und kann nähere Hinweise auf diese geben? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell