POL-WAF: Beckum. Ford Focus angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Mittwoch, 12.3.2025 in eine Gärtnerei am Lüringsweg in Oelde ein. Der oder die Täter durchsuchten die Büroräume und erbeuteten Geld sowie ein Tablet. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: ...

