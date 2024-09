Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren-Seißen - Diebstähle aus Autos

In der Nacht auf Donnerstag stahl ein Unbekannter in Seißen Bargeld aus mehreren Fahrzeugen.

Ulm (ots)

Zwischen 19 Uhr und 8 Uhr war ein Unbekannter im Ortsteil Seißen unterwegs. An insgesamt fünf unverschlossenen Fahrzeugen machte er sich zu schaffen. Beim Durchwühlen der Fahrzeuge nach Wertsachen fand er Bargeld und Bankkarten. Die Wertgegenstände nahm er mit und flüchtete unerkannt. Der Polizeiposten Blaubeuren hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei prüft die Polizei auch, ob ein Tatzusammenhang zu Diebstählen in Berghülen vorliegt. Denn dort soll es vergangenes Wochenende ebenfalls zu Diebstählen aus Fahrzeugen gekommen sein. Hinweise von Zeugen bitte an die Polizei Blaubeuren unter Tel. 07344/96350.

Hinweis der Polizei:

Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück. Verschließen Sie Fenster, Türen, Schiebedach. Auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

