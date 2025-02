Polizei Köln

POL-K: 250225-2-K Bonner mit abgebrochenem Flaschenhals angegriffen - Öffentlichkeitsfahndung nach Vorfall auf dem Rheinboulevard

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 28. Juni 2022, Ziffer 5:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5259998

Mit Aufnahmen aus der Überwachungskamera vom Bahnhof in Köln-Deutz sucht die Polizei nach zwei Männern, die im Verdacht stehen am 28. Juni 2022 (Dienstag) einen 29 Jahre alten Bonner mit einem abgebrochenen Flaschenhals angegriffen zu haben. Die Gesuchten sollen den 29-Jährigen gegen 2.45 Uhr nach einem Streit auf dem Rheinboulevard ins Gesicht geschlagen und mit der abgebrochenen Glasscherbe am Hals verletzt haben. Nach dem Angriff flüchtete das Duo in Richtung Bahnhof.

Der 29-Jährige trug schwere Schnittverletzungen davon und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Da bisherige Ermittlungen bis heute nicht zur Identifizierung der beiden Angreifer geführt haben, sind nun die Aufnahmen der mutmaßlichen Tatverdächtigen veröffentlicht worden.

Die Lichtbilder sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/160519

Das Kriminalkommissariat 55 bittet um Hinweise zu den Tatverdächtigen unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cw/al)

