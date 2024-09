Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Familientour mit Traktor endet tragisch

Sünna (ots)

Sonntagmittag gegen 11:30 Uhr befuhr ein 70 Jahre alter Mann im Rahmen einer Familientour mit einem Traktor samt Anhänger einen Waldweg aus Richtung Hüttenroda in Richtung Sünna. Er fuhr einen abschüssigen geschotterten Waldweg zu Straße "An der Drift" in Sünna. Auf dem Anhänger saßen neun Kinder im Alter von 4 bis 13 Jahren und eine 45-jährige Frau. Das Gespann geriet ins Rutschen und der Anhänger brach aus. Der Traktorfahrer verlor die Kontrolle und das gesamte Gespann kippte um. Bei dem Unfall verletzten sich drei Kinder und die 45 Jahre alte Frau lebensbedrohlich. Drei von ihnen kamen mit Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken. Drei weitere Kinder und der 70-jährige Traktorfahrer verletzten sich schwer und drei Kinder leicht. Sie kamen mit Rettungswagen in die Krankenhäuser der Region. Für die Versorgung der Vielzahl an Verletzten wurde innerhalb kürzester Zeit neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst auch der Katastrophenschutz alarmiert. Die Bergung des Unfallgespanns dauert gegenwärtig an.

