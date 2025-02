Polizei Köln

POL-K: 250224-9-K/LEV Mutmaßlicher Fahrraddieb in Alkenrath festgenommen - E-Bike und Aufbruchswerkzeug sichergestellt

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache Opladen haben am Samstagmorgen (22. Februar) einen mutmaßlichen Fahrraddieb (36) auf der Alkenrather Straße erwischt und bei ihm ein gestohlenes E-Bike sichergestellt.

Ein Kriminalbeamter hatte zuvor in seiner Freizeit den bereits einschlägig vorbestraften Mann wieder erkannt und ein Streifenteam gerufen, als der 36-Jährige ihm gegen 10.40 Uhr auf dem hochwertigen Fahrrad samt Anhänger begegnet war. Bei der nachfolgenden Überprüfung stellte sich dann schnell heraus, dass das E-Bike bereits in der Silvesternacht im Stadtteil Schlebusch entwendet worden war. In dem mitgeführten Fahrradanhänger fanden die Beamten darüber hinaus mutmaßliches Aufbruchswerkzeug.

Ein Richter schickte den 36-Jährigen noch am Samstag in Untersuchungshaft. (cb/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell