Polizei Köln

POL-K: 250224-7-K Randalierer leistet Widerstand nach Flaschenwürfen auf Passanten - Untersuchungshaft

Köln (ots)

Streifenpolizisten haben am Samstagabend (22. Februar) in Köln-Mülheim einen 22 Jahre alten Randalierer überwältigt, der Passanten auf dem Wiener Platz mit Glasflaschen beworfen haben soll.

Nach jetzigen Ermittlungsstand hatte der 22-Jährige gegen 20 Uhr in Höhe der Bushaltestelle mehrere Flaschen gezielt in die Richtung von vorbei gehenden Fußgängern geworfen und war anschließend in den Bus der Linie 152 eingestiegen. Alarmierte Einsatzkräfte stoppten den Bus kurz darauf und forderten den aggressiven Mann zum Aussteigen auf. Als er sich jedoch weigerte und stattdessen versuchte die Polizisten zu schlagen, überwältigen die Einsatzkräfte ihn schließlich. Bei der nachfolgenden Festnahme des Mannes zog sich ein Beamter leichte Verletzungen zu.

Der 22-Jährige wurde bereits am Sonntag wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz einem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft geschickt. (ph/al)

