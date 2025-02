Polizei Köln

POL-K: 250224-5-K/BAB/SU Mutmaßlicher Drogenkonsument nach Verfolgungsfahrt gestellt

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat in der Nacht auf Montag (24. Februar) gegen 1.50 Uhr in Oberdollendorf (SU) einen 24 Jahre alten Mitsubishi-Fahrer nach einer Verfolgungsfahrt über die Bundesautobahnen 565 und 59 sowie die B 42 angehalten und fixiert. Bei ihm und in dem intensiv nach Cannabis riechenden Fahrzeuginneren stellten die Polizisten mehrere hundert Euro in bar sowie Drogenreste sicher. Die Beamten beschlagnahmten den Mitsubishi Lancer und den Führerschein sowie das Handy des 24-Jährigen und leiteten Strafermittlungen ein. Der Mann musste eine Blutprobe entrichten. Bereits auf der Bonner Nordbrücke war der Verdächtige den Polizisten aufgrund seiner weit überhöhten Geschwindigkeit aufgefallen. Bei einem ersten Anhalteversuch an der Anschlussstelle Pützchen versuchte er, der Streifenwagenbesatzung mit Vollgas zu entkommen. In Oberdollendorf verließ der Raser die B 42 und fuhr sich kurz danach in der Sackgasse Teichstraße fest. (cg/al)

