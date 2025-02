Polizei Köln

POL-K: 250224-10-Gestohlener Land Rover nach GPS-Ortung in Brühl lokalisiert und sichergestellt - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Nach dem Diebstahl eines hochwertigen Land Rovers in der Nacht zu Sonntag (23. Februar) im Stadtteil Hahnwald sucht die Kriminalpolizei dringend Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen zwei bislang noch unbekannte Tatverdächtige das unter einem Carport stehende Fahrzeug gegen 3 Uhr aus der Straße "Judenpfad" entwendet haben.

Wenige Stunden später orteten Polizisten dann mit Hilfe eines durch den Besitzer (75) installierten GPS-Trackers den gestohlenen Kombi auf einem Parkplatz in Brühl-Kierberg. Dort stellten sie das Fahrzeug, an dem in der Zwischenzeit andere Kennzeichen angebracht worden waren, sicher.

Nach einer ersten Sichtung von privaten Videoaufnahmen soll einer der beiden Männer eine helle Daunenjacke und eine helle Hose getragen haben. Sein Komplize trug eine dunkle Jacke mit einem helleren Farbton im Bereich der Brust. Beide waren darüber hinaus maskiert.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Tatgeschehen geben könne, werden gebeten sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (bg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell