POL-K: 250225-1-K Raubüberfall auf Juwelier in Dellbrück - Ein 15 Jahre alter Tatverdächtiger identifiziert

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 1 vom 17. Februar 2025

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5972697

Nach einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft am 15. Februar (Samstag) in Köln-Dellbrück, hat die Polizei Köln einen 15 Jahre alten Tatverdächtigen identifiziert. Bei der per richterlichem Beschluss angeordnete Durchsuchung der elterlichen Wohnung im Stadtteil Neubrück am Montagmorgen (24. Februar) fanden die Polizisten ein mutmaßliches Tatmittel sowie die Kleidung, die er bei dem Überfall getragen haben soll.

Die Ermittlungen zu dem weiteren Tatverdächtigen dauern an. (as/al)

